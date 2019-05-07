У Румунії оголосили про крайній ступінь метеонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Румунії оголосили "червоний рівень" метеонебезпеки у зв'язку з ураганом, який синоптики кваліфікували як торнадо. Про це повідомляє point.md, передає УНН.
Метеорологи Румунії оголосили "червоний рівень" метеонебезпеки в зв'язку з ураганом для повітів Яломица (Румунія) і Калараш (Молдова).
У той же час американська компанія, що надає прогнози погоди по всьому світу, оголосила, що складні погодні умови можуть призвести до виникнення торнадо, в тому числі і в Бухаресті. За оцінками фахівців, шторм може дійти до Молдови.
Нагадаємо, в результаті потужного торнадо в Румунії постраждали дванадцять людей.