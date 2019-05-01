Двенадцать человек пострадали в результате мощного торнадо в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Двенадцать человек пострадали в результате торнадо, которое спровоцировало опрокидывание автобуса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
По данным ВВС, вчера вечером двенадцать человек - пассажиров автобуса пострадали, а один пассажир получил тяжелую травму, когда торнадо пронесся через южную Румынию, заставив автобус сойти с трассы и перекинув его в поле вблизи.
Также торнадо пронеслось деревней, в результате чего 10 зданий потеряли крыши.
По данным метеорологов, стихия образовалась в результате столкновения холодного фронта из Болгарии с намного теплее и влажным воздухом на юге Румынии. Скорость торнадо оценивалась в 90 км/ч.
"Мы действительно говорим о большом и мощный торнадо, который сформировался как воронка сверху вниз и снизу к вершине", - сообщила метеоролог Марияна Фратила.
Напомним, по меньшей мере два ребенка погибли, около десятка человек пострадали в результате торнадо, который 13 апреля обрушился на небольшой город Франклин (штат Техас, США).