Дванадцятеро осіб постраждали внаслідок потужного торнадо в Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Дванадцятеро осіб постраждали в результаті торнадо, яке спровокувало перекидання автобусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
За даними ВВС, вчора ввечері дванадцять осіб — пасажирів автобусу постраждали, а один пасажир отримав важку травму, коли торнадо пронісся через південну Румунію, змусивши автобус зійти з траси і перекинувши його в полі поблизу.
Також торнадо промчало селом, в результаті чого 10 будівель втратили дахи.
За даними метеорологів, стихія утворилась внаслідок зіткнення холодного фронту з Болгарії із набагато теплішим і вологим повітрям на півдні Румунії. Швидкість торнадо оцінювалася в 90 км/год.
“Ми дійсно говоримо про великий і потужний торнадо, який сформувався як воронка зверху вниз і знизу до вершини”, — повідомила метеоролог Маріяна Фратіла.
Нагадаємо, щонайменше дві дитини загинули, близько десятка людей постраждали в результаті торнадо, який 13 квітня обрушився на невелике місто Франклін (штат Техас, США).