В Румынии объявили о крайней степени метеоопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Румынии обьявили "красный уровень" метеоопасности в связи с ураганом, который синоптики квалифицировали как торнадо. Об этом сообщает point.md, передает УНН.
Метеорологи Румынии объявили "красный уровень" метеоопасности в связи с ураганом для уездов Яломица (Румыния) и Калараш (Молдова).
В то же время американская компания, предоставляющая прогнозы погоды по всему миру, объявила, что сложные погодные условия могут привести к возникновению торнадо, в том числе и в Бухаресте. По оценкам специалистов, шторм может дойти до Молдовы.
Напомним, в результате мощного торнадо в Румынии пострадали двенадцать человек.