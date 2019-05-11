Рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. На річках басейнів Західного Бугу, Прип'ятi та малих річках Київської і Житомирської областей очікується продовження підйому рівнів води. Подальше затоплення заплави та сільгоспугідь може спостерігатись в в межах Львівської, Волинської та Житомирської областей. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
"У зв'язку iз значними дощами очiкується продовження пiдйому рiвнiв води над фактичними рiвнями: 11-13 травня продовжиться подальший ріст рiвнiв води на 0,1-0,5 м (над рiвнями на 08 год 10 травня) на рiчках басейнів Західного Бугу, Прип'ятi та малих річках Київської і Житомирської областей з подальшим затопленням заплав та можливим виходом води на заплаву на окремих дiлянках рiчок в межах Львівської, Волинської та Житомирської областей", - повідомили у прес-службі рятувальників.
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