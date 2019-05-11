Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. На реках бассейнов Западного Буга, Припяти и малых реках Киевской и Житомирской областей ожидается продолжение подъема уровней воды. Последующее затопление поймы и сельхозугодий может наблюдаться в в пределах Львовской, Волынской и Житомирской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
“В связи с значительными дождями ожидается продолжение подъема уровней воды над фактическими уровнями: 11-13 мая продолжится дальнейший рост уровней воды на 0,1-0,5 м (над уровнями на 08 часов 10 мая) на реках бассейнов Западного Буга, Припяти и малых реках Киевской и Житомирской областей с последующим затоплением заводей и возможным выходом воды на пойму на отдельных участках рек в пределах Львовской, Волынской и Житомирской областей”, — сообщили в пресс-службе спасателей.
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