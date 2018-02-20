Неизвестный ранил ножом охранника столичного торгового центра
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Дарницком районе столицы в торговом заведении на улице Срибнокильской был ранен мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
После получения вызова на место происшествия срочно выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и врачи.
"Правоохранители выяснили: между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку. Молодой человек достал из кармана нож и ранил охранника. С ранением бедра пострадавшего госпитализировали. Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от торгового центра. Это - 26-летний безработный местный житель. Нож изъяли и направили для проведения экспертизы", - сообщают правоохранители.
Сотрудники следственного отдела Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. За содеянное задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, в Ужгороде женщина несколько раз ударила ножом свою знакомую.