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Невідомий поранив ножем охоронця столичного торгового центру

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Дарницькому районі столиці у торговому закладі на вулиці Срібнокільській поранено чоловіка. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

Після отримання виклику на місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та лікарі.

“Правоохоронці з’ясували: між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Молодик дістав із кишені ножа та поранив охоронця. З пораненням стегна потерпілого госпіталізували. Поліцейські затримали зловмисника неподалік від торгового центру. Це – 26-річний безробітний місцевий мешканець. Ніж вилучили та направили для проведення експертизи”, – повідомляють правоохоронці.

Співробітники слідчого відділу Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (“Хуліганство”) Кримінального кодексу України. За скоєне затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, в Ужгороді жінка кілька разів вдарила ножем свою знайому.

 

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