В Киеве нетрезвый иностранец наехал на полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Киеве правоохранители задержали нетрезвого водителя, который при задержании наехал на спецназовца. Полицейского с переломом ноги доставили в больницу. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
Так, 28 августа, около 2:00, в Голосеевское управления полиции поступило сообщение, что на улице Василия Касияна сбили работника полка полиции особого назначения.
При патрулировании Голосеевского района наряд полиции заметил автомобиль, который ехал с включенными аварийными сигналами и имел видимые признаки повреждения. Водитель, увидев полицейских, изменил направление авто. Наряд решил остановить автомобиль для проверки документов. На требования полицейских водитель не отреагировал и не остановился. Догнав машину, один из спецназовцев подошел к водителю, но тот в ответ резко начал движение, наехав ему на ногу.
Правоохранители задержали злоумышленника, автомобиль изъяли. Установлено, что за рулем находился 35-летний ранее не судимый иностранец в состоянии алкогольного опьянения. Полицейского госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. По информации врачей, у него перелом левой ноги.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Житомире правоохранители разыскали парня, который травмировал одного из патрульных во время остановки за нарушение Правил дорожного движения.