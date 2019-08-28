У Києві нетверезий іноземець наїхав на поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Києві правоохоронці затримали нетверезого водія, який під час затримання наїхав на спецпризначенця. Поліцейського з переломом ноги доставили в лікарню. Про це УНН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.
Так, 28 серпня, близько 2:00, до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Василя Касіяна збили працівника полку поліції особливого призначення.
При патрулюванні Голосіївського району наряд поліції помітив автомобіль, який їхав із включеними аварійними сигналами та мав видимі ознаки пошкодження. Водій, побачивши поліцейських, змінив напрямок авто. Наряд вирішив зупинити автомобіль для перевірки документів. На вимоги поліцейських водій не відреагував та не зупинився. Наздогнавши машину, один зі спецпризначенців підійшов до водія, однак той у відповідь різко почав рух, наїхавши йому на ногу.
Правоохоронці затримали зловмисника, автомобіль вилучили. Встановлено, що за кермом перебував 35-річний раніше не судимий іноземець у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейського госпіталізували у лікарню для надання необхідної медичної допомоги. За інформацією лікарів, у нього перелом лівої ноги.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.
Продовжуються слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Житомирі правоохоронці розшукали парубка, який травмував одного з патрульних під час зупинки за порушення Правил дорожнього руху.