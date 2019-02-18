В Киеве не хватает более 5 тысяч медсестер

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 56521 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 76203 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129068 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129374 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129228 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124818 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160036 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117806 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141407 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145268 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В Киеве не хватает более 5 тысяч медсестер

В Киеве не хватает более 5 тысяч медсестер

Киев  •  УНН

 • 19343 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. По данным 2018 года в Киеве в заведениях городского подчинения не хватает более 5000 медсестер. Об этом сообщил журналисту УНН, председатель Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

"По данным в 2018 году в Киеве в учреждениях городского подчинения не хватает 5760 медсестер с медицинским образованием - младший специалист", - рассказал Кубанский.

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Напомним, в результате реформы первичного звена медицины, семейные врачи в Украине получают в среднем около 11 500 гривен в месяц, а некоторые получают по 16-18 тыс. гривен в месяц и даже больше.

Напомним, группа военных хирургов и анестезиологов из Украины прибыли в Чешскую Республику на обучение.

Кроме того, в Польше вице-спикера Сейма обвинили в ксенофобии в отношении украинских медсестер.

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