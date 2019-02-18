В Киеве не хватает более 5 тысяч медсестер
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. По данным 2018 года в Киеве в заведениях городского подчинения не хватает более 5000 медсестер. Об этом сообщил журналисту УНН, председатель Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.
"По данным в 2018 году в Киеве в учреждениях городского подчинения не хватает 5760 медсестер с медицинским образованием - младший специалист", - рассказал Кубанский.
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Напомним, в результате реформы первичного звена медицины, семейные врачи в Украине получают в среднем около 11 500 гривен в месяц, а некоторые получают по 16-18 тыс. гривен в месяц и даже больше.
Напомним, группа военных хирургов и анестезиологов из Украины прибыли в Чешскую Республику на обучение.
Кроме того, в Польше вице-спикера Сейма обвинили в ксенофобии в отношении украинских медсестер.