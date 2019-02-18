У Києві не вистачає понад 5 тисяч медсестер

"За даними у 2018 році в Києві в закладах міського підпорядкування не вистачає 5 760 медичних сестер з медичною освітою – молодший спеціаліст", - розповів Кубанський.



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Нагадаємо, в результаті реформи первинної ланки медицини, сімейні лікарі в Україні отримують, в середньому, близько 11,5 тисяч гривень на місяць, а деякі отримують по 16-18 тис. гривень на місяць і навіть більше.



Нагадаємо, група військових хірургів та анестезіологів з України прибули до Чеської Республіки на навчання.

Крім того, у Польщі віце-спікера Сейму звинуватили в ксенофобії щодо українських медсестер.