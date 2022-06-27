В Киеве не исключают возможного вторжения из беларуси - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Киеве не исключают вариант возможного вторжения со стороны белоруси. Делаются укрепления. Об этом в эфире украинского телемарафона рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
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«Я знаю и общаюсь каждый день с военным руководством, которые уверяют, что сил на сегодня достаточно, делаются укрепления, сам лично проверял. Относительно возможного вторжения со стороны белоруси, мы надеемся, что нет, но тем не менее рассчитываем разные варианты развития событий и не исключаем такого», - рассказал Кличко.
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