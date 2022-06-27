У Києві не виключають можливого вторгнення з білорусі - мер

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«Я знаю і спілкуюся кожного дня з військовим керівництвом, які запевнюють, що сил на сьогодні достатньо, робляться укріплення, сам особисто перевіряв. Щодо можливого вторгнення зі сторони білорусі, ми сподіваємося, що ні, але тим не менше розраховуємо різні варіанти розвитку подій й не виключаємо такого», - розповів Кличко.

Доповнення

Генштаб ЗСУ повідомляв, що у білорусі готують російські ДРГ для подальших дій в Україні.

Головне розвідуправління Міноборони України заявляло, що ракетні удари з території білорусі - масштабна провокація росії з метою подальшого втягування білорусі у війну проти України.