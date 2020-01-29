В Киеве не прогнозируется накопления вредных примесей в атмосфере
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В ближайшие дни в Киеве не прогнозируется накопления вредных примесей в атмосфере. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра в Киеве на ближайшие дни ожидается циклонический характер погоды с атмосферными фронтами, что не будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере", - говорится в сообщении.
Также всего на 16-ти стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города, с 21 по 27 января 2020 года было проанализировано 1488 проб воздуха.
"По сравнению с предыдущей неделей уровень загрязнения атмосферного воздуха существенно не изменился", - отмечается в сообщении.
Кроме того, главное управление Госпродспотребслужбы в Киеве сообщает, что около 80% всех выбросов в атмосферный воздух города приходится на автотранспорт.
"В случае ухудшения ситуации будет немедленно оповещено население и Киевская городская государственная администрация", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в некоторых районах Киева зафиксированы превышения среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.