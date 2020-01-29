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У Києві не прогнозується накопичення шкідливих домішок в атмосфері

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У найближчі дні в Києві не прогнозується накопичення шкідливих домішок в атмосфері. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У Києві не прогнозується накопичення шкідливих домішок в атмосфері

"Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру у Києві на найближчі дні очікується циклонічний характер погоди з атмосферними фронтами, що не сприятиме накопиченню шкідливих домішок в атмосфері", - йдеться в повідомленні.

Також всього на 16-ти стаціонарних постах обсерваторії, де проводились щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста, з 21 по 27 січня 2020 року було проаналізовано 1488 проб повітря.

"Порівняно з попереднім тижнем рівень забруднення атмосферного повітря суттєво не змінився", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, головне управління Держпродспоживслужби в Києві повідомляє, що близько 80% усіх викидів у атмосферне повітря міста приходиться на автотранспорт.

"У випадку погіршення ситуації буде негайно оповіщено населення та Київську міську державну адміністрацію", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у деяких районах Києва зафіксовані перевищення середньодобових граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі.

Українські Національні Новини

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