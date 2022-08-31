В Киеве общественный транспорт продолжит останавливаться во время воздушной тревоги
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Киеве общественный транспорт будет продолжит останавливаться во время воздушной тревоги. Также на остановках появится информация о ближайшем укрытии. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, информирует УНН.
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"Совет обороны Киева рассмотрел петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги, но не изменил свое предыдущее решение. Департамент муниципальной безопасности КГГА и КП "Киевпастранс" получили поручение оборудовать остановки наземного общественного транспорта информацией о ближайших укрытиях", - говорится в сообщении.
Детали
КГГА призывает пассажиров пользоваться укрытиями и не оставаться на остановках во время воздушной тревоги.
"После отбоя воздушной тревоги можно продолжить движение в том же транспортном средстве или воспользоваться следующим. Повторно платить проезд в коммунальном транспорте после отбоя тревоги не нужно", - отметили в ведомстве.
Дополнение
С 1 августа наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, должны останавливать движение во время воздушной тревоги, а пассажиры - покинуть салон и пройти в укрытие.
Однако вскоре появилась петиция с просьбой отменить остановку наземного общественного транспорта во время воздушных тревог. Ее поддержали на заседании транспортной комиссии Киевсовета и передали на рассмотрение КГГА.