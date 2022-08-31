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В Киеве общественный транспорт продолжит останавливаться во время воздушной тревоги

Киев • УНН

 • 219032 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Киеве общественный транспорт будет продолжит останавливаться во время воздушной тревоги. Также на остановках появится информация о ближайшем укрытии. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, информирует УНН.

В Киеве общественный транспорт продолжит останавливаться во время воздушной тревоги

Цитата

"Совет обороны Киева рассмотрел петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги, но не изменил свое предыдущее решение. Департамент муниципальной безопасности КГГА и КП "Киевпастранс" получили поручение оборудовать остановки наземного общественного транспорта информацией о ближайших укрытиях", - говорится в сообщении.

Детали 

КГГА призывает пассажиров пользоваться укрытиями и не оставаться на остановках во время воздушной тревоги.

"После отбоя воздушной тревоги можно продолжить движение в том же транспортном средстве или воспользоваться следующим. Повторно платить проезд в коммунальном транспорте после отбоя тревоги не нужно", - отметили в ведомстве.

Дополнение 

С 1 августа наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, должны останавливать движение во время воздушной тревоги, а пассажиры - покинуть салон и пройти в укрытие.

Однако вскоре появилась петиция с просьбой отменить остановку наземного общественного транспорта во время воздушных тревог. Ее поддержали на заседании транспортной комиссии Киевсовета и передали на рассмотрение КГГА.

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