У Києві громадський транспорт продовжить зупинятися під час повітряної тривоги

Цитата

"Рада оборони міста Києва розглянула петицію щодо скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги, але не змінила своє попереднє рішення. Департамент муніципальної безпеки КМДА та КП "Київпастранс" отримали доручення обладнати зупинки наземного громадського транспорту інформацією про найближчі укриття", - ідеться у повідомленні.

Деталі

КМДА закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги.

"Після відбою повітряної тривоги можна продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно", - наголосили у відомстві.

Доповнення

З 1 серпня наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, мають зупиняти рух під час повітряної тривоги, а пасажири - залишити салон і пройти в укриття.

Проте невдовзі з'явилася петиція з проханням скасувати зупинення наземного громадського транспорту під час повітряних тривог. Її підтримали на засіданні транспортної комісії Київради і передали на розгляд КМДА.