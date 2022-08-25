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У Києві пропонують скасувати зупинки громадського транспорту під час тривог: комісія Київради підтримала петицію

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. На засіданні транспортної комісії Київради підтримали петицію про скасування рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги і передали її на розгляд КМДА. Про це повідомив співзасновник ініціативи "Пасажири Києва" Олександр Гречко у Facebook, інформує УНН.

У Києві пропонують скасувати зупинки громадського транспорту під час тривог: комісія Київради підтримала петицію

Деталі

За його словами, рішення транспортної комісії передали на розгляд мера столиці Віталія Кличка.

Цитата

"Очікуємо на його підтримку позиції громади. Наші аргументи щодо того, що це рішення не покращує безпеку (хіба навпаки) та має багато негативних соціальних та економічних наслідків, спрацювали", - завив він.

Доповнення 

З 1 серпня у Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, зупинятимуть рух під час повітряної тривоги. Пасажири мають залишити салон і пройти в укриття.

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