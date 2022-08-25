В Киеве предлагают отменить остановки общественного транспорта во время тревог: комиссия Киевсовета поддержала петицию

Детали



По его словам, решение транспортной комиссии было передано на рассмотрение мэра столицы Виталия Кличко.



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"Ожидаем его поддержки позиции громады. Наши аргументы относительно того, что это решение не улучшает безопасность (разве что наоборот) и имеет много негативных социальных и экономических последствий, сработали", - заявил он.

Дополнение

С 1 августа в Киеве наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, будут останавливать движение во время воздушной тревоги. Пассажиры должны покинуть салон и пройти в укрытие.