В Киеве сильнее всего дорожает жилье бизнес-класса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в мае 2019 года составили 25415 грн/кв.м, относительно апреля цена увеличилась на 1,5% (±1,4%). Сильнее всего подорожало жилье бизнес-класса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на аналитический обзор специализированного портала Столичная недвижимость.
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно апреля:
• эконом-класс – рост на 0,1% до 19946 грн/кв.м;
• комфорт-класс – рост на 0,6% до 23373 грн/кв.м;
• бизнес-класс – рост на 1,2% до 37487 грн/кв.м;
• премиум-класс – снижение на 1,7% до 56778 грн/кв.м.
За год средняя стоимость 1 кв.м в квартирах в новостройках Киева увеличилась на 5,8%. С января 2019 – выросла на 3,4%.
Напомним, недавно крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что в настоящее время на стадии строительства находятся 66 домов, а это 15 тысяч квартир. Кроме того, в этом году планируется запуск еще 4 проектов.
"Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений.
Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил глава правления - президент Игорь Кушнир.
Он также напомнил, что благодаря росту активов компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловский-1", ЖК "Урловский-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медовый-1" и "Медовый-2".