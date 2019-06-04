В Киеве сильнее всего дорожает жилье бизнес-класса

ukru
Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 15778 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 35891 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 55500 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115060 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109534 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136512 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144217 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130023 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130090 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131285 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

7 марта, 08:59 • 50250 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 61005 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 58161 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 46916 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 34356 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 46916 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 115060 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 145693 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 157832 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 216547 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 18302 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 23956 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 58161 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 61005 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 124580 просмотра
Актуальное
В Киеве сильнее всего дорожает жилье бизнес-класса

В Киеве сильнее всего дорожает жилье бизнес-класса

Киев  •  УНН

 • 13287 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в мае 2019 года составили 25415 грн/кв.м, относительно апреля цена увеличилась на 1,5% (±1,4%). Сильнее всего подорожало жилье бизнес-класса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на аналитический обзор специализированного портала Столичная недвижимость.

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно апреля:
• эконом-класс – рост на 0,1% до 19946 грн/кв.м;
• комфорт-класс – рост на 0,6% до 23373 грн/кв.м;
• бизнес-класс – рост на 1,2% до 37487 грн/кв.м;
• премиум-класс – снижение на 1,7% до 56778 грн/кв.м.

За год средняя стоимость 1 кв.м в квартирах в новостройках Киева увеличилась на 5,8%. С января 2019 – выросла на 3,4%.

Напомним, недавно крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что в настоящее время на стадии строительства находятся 66 домов, а это 15 тысяч квартир. Кроме того, в этом году планируется запуск еще 4 проектов.

"Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений.

Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил глава правления - президент Игорь Кушнир.

Он также напомнил, что благодаря росту активов компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловский-1", ЖК "Урловский-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медовый-1" и "Медовый-2".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы