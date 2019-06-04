У Києві найсильніше дорожчає житло бізнес-класу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Середні ціни на квартири в новобудовах Києва, в травні 2019 року становили 25415 грн/кв.м, щодо квітня ціна збільшилася на 1,5% (± 1,4%). Найсильніше подорожчало житло бізнес-класу. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичний огляд спеціалізованого порталу Столична нерухомість.
Зміна цін за класами первинної нерухомості щодо квітня:
• економ-клас - зростання на 0,1% до 19946 грн/кв.м;
• комфорт-клас - зростання на 0,6% до 23373 грн/кв.м;
• бізнес-клас - зростання на 1,2% до 37487 грн/кв.м;
• преміум-клас - зниження на 1,7% до 56778 грн/кв.м.
За рік середня вартість 1 кв.м в квартирах в новобудовах Києва збільшилася на 5,8%. З січня 2019 - зросла на 3,4%.
Нагадаємо, нещодавно найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що в даний час на стадії будівництва знаходяться 66 будинків, а це 15 тисяч квартир. Крім того, в цьому році планується запуск ще 4 проектів.
"Пусковою програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. м. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень.
Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів - 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності", - зазначив глава правління - президент Ігор Кушнір.
Він також нагадав, що завдяки зростанню активів компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Італійський квартал", ЖК "Медовий-1" і "Медовий-2".