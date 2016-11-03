В Киеве на ул.Механизаторов ограничат движение транспорта

Так, 5 и 6 ноября с 8:00 до 20:00 в связи с выполнением работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на ул. Механизаторов (на участке от ул. Соломенской до ул. Кавказской) будет полностью ограничено движение автотранспорта.

Напомним, в Киеве 7 ноября на улице Миропольской ограничат движение автотранспорта.