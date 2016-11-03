У Києві на вул.Механізаторів обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Києві на вулиці Механізаторів повністю обмежать рух транспорту у зв’язку з виконанням робіт із капітального ремонту дорожнього покриття. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, 5 та 6 листопада з 8:00 до 20:00 у зв’язку з виконанням робіт із капітального ремонту дорожнього покриття на вул. Механізаторів (на ділянці від вул. Солом’янської до вул. Кавказької) буде повністю обмежено рух автотранспорту.
Нагадаємо, у Києві 7 листопада на вулиці Миропільській обмежать рух автотранспорту.