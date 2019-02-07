В Киеве на вокзале умер мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Киеве на Южном вокзале умер мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киеве, передает УНН.
"В Киеве на Южном вокзале умер человек. Около в 03:00 часов информация поступила в полицию. Следственным отделом Соломенского управления полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК", - сказали в пресс-службе.
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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, 21 января во Львовской области, в городе Сколе мужчина бросился под поезд. По словам очевидцев, около 9.55 неизвестный мужчина, который находился на перроне, бросился под колеса 16-го вагона грузового поезда, который после остановки начал движение и, набрав скорость, ехал в сторону Мукачево.