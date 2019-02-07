У Києві на вокзалі помер чоловік

"У Києві на Південному вокзалі помер чоловік. Близько о 03:00 годині інформація надійшла до поліції. Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК", - сказали в прес-службі.

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Наразі, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, 21 січня на Львівщині, у місті Сколе чоловік кинувся під поїзд. За словами очевидців, близько 9.55 невідомий чоловік, який знаходився на пероні, кинувся під колеса 16-го вагону вантажного потяга, який після зупинки розпочав рух і, набравши швидкість, їхав у бік Мукачева.