В Киеве на майские праздники объявили о пожарной опасности

"С 1 по 3 мая в столице ожидается пожарная опасность 4 класса. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, пожарную опасность 4 класса объявили в Киеве 28-30 апреля.