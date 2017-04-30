В Киеве на майские праздники объявили о пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В период с 1 по 3 мая в Киеве ожидается пожарная опасность четвертого класса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 1 по 3 мая в столице ожидается пожарная опасность 4 класса. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, пожарную опасность 4 класса объявили в Киеве 28-30 апреля.