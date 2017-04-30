У Києві на травневі свята оголосили про пожежну небезпеку

“Із 1 до 3 травня в столиці очікується пожежна небезпека 4 класу. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, пожежну небезпеку 4 класу оголосили у Києві 28-30 квітня.