У Києві на травневі свята оголосили про пожежну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У період з 1 по 3 травня в Києві очікується пожежна небезпека четвертого классу, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Із 1 до 3 травня в столиці очікується пожежна небезпека 4 класу. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, пожежну небезпеку 4 класу оголосили у Києві 28-30 квітня.