В Киеве на пожаре в квартире обнаружили погибшую
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня, 12 декабря, в Киеве во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в столице, информирует УНН.
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«В оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре на ул. Новодарницкой, 23/7, что в Дарницком районе столицы», - говорится в сообщении.
Детали
Установлено, что пожар возник в комнате одной из квартир на 1-м этаже 5-этажного жилого дома. Во время тушения пожара на диване было обнаружено тело женщины 1950 года рождения. В результате пожара огнем поврежден диван, личные вещи, закопчена стена и потолок в комнате.
К ликвидации пожара были привлечены 4 единицы основной и специальной техники и 15 человек личного состава.
Причину и обстоятельства возникновения пожара и смерти человека будут устанавливать правоохранительные органы.
Дополнение
В течение 10 декабря пожарные ликвидировали 7 пожаров в Херсонской области. Одна из них произошла на объекте критической инфраструктуры, подвергшемся враждебным обстрелам.