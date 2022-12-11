Херсон: минулої доби пожежники ліквідували 7 пожеж, 4 з яких – в результаті ворожих обстрілів

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«Упродовж минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи служби порятунку Херсонщини ліквідували 7 пожеж, 4 з яких виникли внаслідок обстрілів. Так, 10 грудня о 23:04 на пульт зв’язку Служби 101 міста Херсон надійшло повідомлення про виникнення пожежі на об’єкті критичної інфраструктури. Ліквідувати пожежу вдалось на площі 30 кв.м. До гасіння було залучено 2 одиниці техніки та 8 рятувальників», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Минулої доби російські окупанти 45 разів вдарили по Херсонщині – двоє людей загинуло, п'ятеро дістало поранення.