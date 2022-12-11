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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Херсон: минулої доби пожежники ліквідували 7 пожеж, 4 з яких – в результаті ворожих обстрілів

Херсон: минулої доби пожежники ліквідували 7 пожеж, 4 з яких – в результаті ворожих обстрілів

Київ • УНН

 • 648256 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Впродовж минулої доби пожежники ліквідували 7 пожеж. Одна з них відбулася на об’єкті критичної інфраструктури, що піддався ворожим обстрілам. Про це повідомила Херсонська міська рада, передає УНН.

Цитата

«Упродовж минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи служби порятунку Херсонщини ліквідували 7 пожеж, 4 з яких виникли внаслідок обстрілів. Так, 10 грудня о 23:04 на пульт зв’язку Служби 101 міста Херсон надійшло повідомлення про виникнення пожежі на об’єкті критичної інфраструктури. Ліквідувати пожежу вдалось на площі 30 кв.м. До гасіння було залучено 2 одиниці техніки та 8 рятувальників», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Минулої доби російські окупанти 45 разів вдарили по Херсонщині – двоє людей загинуло, п'ятеро дістало поранення.

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