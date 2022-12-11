Херсон: за прошедшие сутки пожарные ликвидировали 7 пожаров, 4 из которых – в результате вражеских обстрелов

Цитата

«За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения службы спасения Херсонской области ликвидировали 7 пожаров, 4 из которых возникли в результате обстрелов. Так, 10 декабря в 23:04 на пульт связи Службы 101 города Херсон поступило сообщение о возникновении пожара на объекте критической инфраструктуры. Ликвидировать пожар удалось на площади 30 кв.м. К тушению были привлечены 2 единицы техники и 8 спасателей», – говорится в сообщении.

Напомним

За прошедшие сутки русские оккупанты 45 раз ударили по Херсонской области – два человека погибли, пятеро получили ранения.