У Києві на пожежі у квартирі виявили загиблу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні, 12 грудня, у Києві під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у столиці, інформує УНН.
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«До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу на вул. Новодарницькій, 23/7, що у Дарницькому районі столиці», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Встановлено, що пожежа виникла в кімнаті однієї із квартир на 1-му поверсі 5-поверхового житлового будинку. Під час гасіння пожежі, на дивані було виявлено тіло жінки 1950 року народження. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено диван, особисті речі, закопчено стіну та стелі в кімнаті.
До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу.
Причину та обставини виникнення пожежі і смерті людини встановлюватимуть правоохоронні органи.
Доповнення
Впродовж 10 грудня пожежники ліквідували 7 пожеж на Херсонщині. Одна з них відбулася на об’єкті критичної інфраструктури, що піддався ворожим обстрілам.