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В Киеве на Лысой горе обнаружили большое количество взрывоопасных предметов

Киев • УНН

 • 13807 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве на Лысой горе во время выполнения работ обнаружили большое количество взрывоопасных предметов. Также киевлян и гостей города призвали не посещать Лысую гору, так как там может находиться большое количество таких предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на музей "Киевская крепость".

В Киеве на Лысой горе обнаружили большое количество взрывоопасных предметов

"Дорогие киевляне и гости столицы! Еще раз обращаемся к Вам с настоятельной просьбой воздержаться от прогулок по Лысой горе (ул. Саперно-Слободская). Эти прогулки слишком опасны! Эти взрывоопасные предметы обнаружены, вывезены и обезврежены в последние дни", - говорится в сообщении .

Отмечается, что в настоящее время территория введение работ ограничена колючей проволокой.

"К сожалению, от начала работ (май 2018р.) Специалистами из-за сложности рельефа, глубины залегания и" засоренности "территории колючей проволокой, на сегодня обследовано лишь 30 га из 131", - отмечается в сообщении.

В музее призвали воздержаться от посещения Лысой горы.

"Нет ничего дороже человеческой жизни! Нн подвергайте себя, своих друзей, знакомых, особенно, детей страшной опасности! Еще раз обращаемся к коллегам - гидов, которых настоятельно просим воздержаться от экскурсий по Лысогорском форта!", - добавляется в сообщении.

Напомним, с начала проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей пиротехнические подразделения изъяли и обезвредили 33838 взрывоопасных предметов.

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