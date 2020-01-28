У Києві на Лисій горі виявили велику кількість вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Києві на Лисій горі під час виконання робіт виявили велику кількість вибухонебезпечних предметів. Також киян та гостей міста застерегли від відвідування Лисої гори, так як там може знаходитися велика кількість таких предметів. Про це повідомляє УНН із посиланням на музей "Київська фортеця".
"Дорогі кияни та гості столиці! Вкотре звертаємося до Вас з наполегливим проханням утриматися від прогулянок по Лисій горі (вул. Саперно-Слобідська). Ці прогулянки надто небезпечні! Ці вибухонебезпечні предмети виявлені, вивезені та знешкоджені протягом останніх днів", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що наразі територія введення робіт обмежена колючим дротом.
"Нажаль, від початку робіт (травень 2018р.) спеціалістами через складність рельєфу, глибини залягання та "засміченості" території колючим дротом, на сьогодні обстежено лише 30га зі 131", - відмічається у повідомленні.
У музеї закликали утриматися від відвідування Лисої гори.
"Немає нічого дорожчого за людське життя! Не наражайте себе, своїх друзів, знайомих, а особливо, дітей на страшну небезпеку! Ще раз звертаємося до колег - гідів, яких наполегливо просимо утриматися від екскурсій по Лисогірському форту!", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, з початку проведення Операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей піротехнічні підрозділи вилучили та знешкодили 33 838 вибухонебезпечних предметів.