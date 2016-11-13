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15 марта, 19:03 • 110800 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154034 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129878 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122975 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108496 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103389 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100048 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве на дороги уже высыпали 330 тонн соли и песка

В Киеве на дороги уже высыпали 330 тонн соли и песка

Киев • УНН

 • 10703 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Этой ночью в столице было высыпано 180 тонн соли и 150 тонн песчано-соляной смеси. Об этом во время брифинга сообщил директор коммунального предприятия "Киевавтодор" Александр Густелев, передает корреспондент УНН.

По его словам, с 1 ноября "Киевавтодор" работает в круглосуточном режиме.

"Готовы к работе в зимний период 380 единиц техники именно "Киевавтодора", и у нас дополнительно заключены договора на привлечение 180 единиц техники сторонних предприятий на момент осложнения погодных условий. Уже в дежурном режиме находится 230 единиц техники и 117 из них уже работало ночью", - сказал он.

Так, по его словам, за эту ночь было высыпано 180 тонн соли и 150 тонн песчано-соляной смеси.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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