В Киеве на дороги уже высыпали 330 тонн соли и песка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Этой ночью в столице было высыпано 180 тонн соли и 150 тонн песчано-соляной смеси. Об этом во время брифинга сообщил директор коммунального предприятия "Киевавтодор" Александр Густелев, передает корреспондент УНН.
По его словам, с 1 ноября "Киевавтодор" работает в круглосуточном режиме.
"Готовы к работе в зимний период 380 единиц техники именно "Киевавтодора", и у нас дополнительно заключены договора на привлечение 180 единиц техники сторонних предприятий на момент осложнения погодных условий. Уже в дежурном режиме находится 230 единиц техники и 117 из них уже работало ночью", - сказал он.
Так, по его словам, за эту ночь было высыпано 180 тонн соли и 150 тонн песчано-соляной смеси.