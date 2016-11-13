У Києві на дороги вже висипали 330 тонн солі і піску
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Цієї ночі у столиці було висипано 180 тонн солі і 150 тонн піщано-соляної суміші. Про це під час брифінгу повідомив директор комунального підприємства “Київавтодор” Олександр Густєлєв, передає кореспондент УНН.
За його словами, з 1 листопада “Київавтодор” працює у цілодобовому режимі.
“Готові до роботи у зимовий період 380 одиниць техніки саме "Київавтодору", і у нас додатково укладено договорів на залучення 180 одиниць техніки сторонніх підприємств на момент ускладнення погодних умов. Вже в черговому режимі знаходиться 230 одиниць техніки і 117 із них вже працювало цієї ночі”, — сказав він.
Так, за його словами, за цю ніч було висипано 180 тонн солі і 150 тонн піщано-соляної суміші.