В Киеве музей "со львами" закрывается на реставрацию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Национальный художественный музей Украины закрывается на реставрацию до второй половины октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу музея в Facebook.
"Еще целую неделю вы можете посетить ваш любимый музей со львами перед тем, как мы закроемся на реставрационные работы до второй половины октября", - говорится в сообщении.
Музей будет закрыт с 16 сентября по 20 октября.
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Отметим, что в НХМУ на улице Грушевского хранятся древние иконы, портреты, скульптуры, мозаики, гобелены, авангардные кубистические и конструктивистские композиции.