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У Києві музей "з левами" зачиняється на реставрацію

У Києві музей "з левами" зачиняється на реставрацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Національний художній музей України закривається на реставрацію до другої половини жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку музею у Facebook.

"Ще цілий тиждень ви можете відвідати ваш улюблений музей з левами перед тим, як ми зачинимося на реставраційні роботи до другої половини жовтня", - йдеться в повідомленні.

Музей буде зачинено з 16 вересня по 20 жовтня.

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Зазначимо, що у НХМУ на вулиці Грушевського зберігаються стародавні ікони, портрети, скульптури, мозаїки, гобелени, авангардні кубістичні та конструктивістські композиції.

Українські Національні Новини

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