Музей Голодомору заявив про хакерську атаку на свій сайт
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Національний музей Голодомору заявив про атаку хакерів на свій сайт. Про це інформує УНН із посиланням на пресслужбу музею.
Повідомляється, що сьогодні о 13:34 на офіційну пошту НМ "Меморіал жертв Голодомору" прийшов лист від сервісу віртуального хостингу про напад на офіційний сайт музею.
"Лист повідомляв, що "Виникла проблема в роботі Вашого акаунту MEMORIALG. На Ваш сайт проведена достатньо потужна ДДОС атака. Це призвело до порушення роботи сервера. Нижче наведено список одночасних запитів на сайт". Переходи на сайт музею, як зазначає сервіс хостингу, відбувалися здебільшого на російськомовні та англомовні версії сайту", - йдеться в повідомленні.
У музеї вказали, що досі невідомо, хто та з якою метою вирішив вивести з ладу сайт Національного музею.
"На сайті зберігалися архівні матеріали про геноцид українського народу, геоінформаційна система "Місця масового поховання", яку запустили у 2018 році за підтримки Українського Культурного Фонду, а також список жертв Голодомору", - зазначили у музеї.
Як повідомляється, справу передали на розгляд до Служби безпеки України.
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