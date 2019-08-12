Музей Голодомора заявил о хакерской атаке на свой сайт
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Национальный музей Голодомора заявил об атаке хакеров на свой сайт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу музея.
Сообщается, что сегодня в 13:34 на официальную почту НМ "Мемориал жертв Голодомора" пришло письмо от сервиса виртуального хостинга о нападении на официальный сайт музея.
"Письмо сообщало, что "Возникла проблема в работе Вашего аккаунта MEMORIALG. На Ваш сайт проведена достаточно мощная ДДОС атака. Это привело к нарушению работы сервера. Ниже приведен список одновременных запросов на сайт". Переходы на сайт музея, как отмечает сервис хостинга, происходили в основном на русскоязычные и англоязычные версии сайта", - говорится в сообщении.
В музее отметили, что до сих пор неизвестно, кто и с какой целью решил вывести из строя сайт Национального музея.
"На сайте хранились архивные материалы о геноциде украинского народа, геоинформационная система "Места массового захоронения", которую запустили в 2018 году при поддержке Украинского Культурного Фонда, а также список жертв Голодомора", - отметили в музее.
Как сообщается, дело передали на рассмотрение в Службу безопасности Украины.
Напомним, плательщиков налогов предупредили о спам-рассылке с вирусами от Государственной фискальной службы.