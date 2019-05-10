В Киеве могут ограничить работу станций метро в связи с матчем на НСК "Олимпийский"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В субботу, 11 мая, вечером возможны ограничения в работе станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Об этом сообщили УНН в КГГА.
11 мая в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", заявили в КП "Киевский метрополитен".
Напомним, вход на три станции столичного метро также планировали ограничить 4 мая.