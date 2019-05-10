У Києві можуть обмежити роботу станцій метро у зв'язку з матчем на НСК "Олімпійський"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У суботу, 11 травня, увечері можливі обмеження у роботі станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Про це повідомили УНН у КМДА.
11 травня у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.
Так, після закінчення футболу, із метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", заявили у КП "Київський метрополітен".
Нагадаємо, вхід на три станції столичного метро планували також обмежити 4 травня.