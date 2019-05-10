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У Києві можуть обмежити роботу станцій метро у зв'язку з матчем на НСК "Олімпійський"

У Києві можуть обмежити роботу станцій метро у зв'язку з матчем на НСК "Олімпійський"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У суботу, 11 травня, увечері можливі обмеження у роботі станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Про це повідомили УНН у КМДА.

11 травня у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Так, після закінчення футболу, із метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", заявили у КП "Київський метрополітен".

Нагадаємо, вхід на три станції столичного метро планували також обмежити 4 травня.

Українські Національні Новини

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