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Вхід на три станції столичного метро планують обмежити 4 травня

Вхід на три станції столичного метро планують обмежити 4 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У суботу, 4 травня, на НСК “Олімпійський” в столиці відбудеться матч — “Динамо” (Київ) — “Олександрія” (Олександрія), після якого можливе обмеження на вхід станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”. Про це повідомляє УНН із посиланням на КП “Київський метрополітен”.

“Завтра, 4 травня, на НСК “Олімпійський” матч — “Динамо” (Київ) — “Олександрія” (Олександрія). Після гри, можливе обмеження на вхід станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”, — зазначили у КП.

Повідомляється, що закриття станцій на вхід та вихід не планується.

Як повідомляв УНН, кияни просять залишити жетони у столичному метрополітені.

Українські Національні Новини

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