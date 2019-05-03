Вхід на три станції столичного метро планують обмежити 4 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У суботу, 4 травня, на НСК “Олімпійський” в столиці відбудеться матч — “Динамо” (Київ) — “Олександрія” (Олександрія), після якого можливе обмеження на вхід станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”. Про це повідомляє УНН із посиланням на КП “Київський метрополітен”.
“Завтра, 4 травня, на НСК “Олімпійський” матч — “Динамо” (Київ) — “Олександрія” (Олександрія). Після гри, можливе обмеження на вхід станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”, — зазначили у КП.
Повідомляється, що закриття станцій на вхід та вихід не планується.
Як повідомляв УНН, кияни просять залишити жетони у столичному метрополітені.