Вход на три станции столичного метро планируют ограничить 4 мая

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100379 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104748 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107549 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108833 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134434 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113859 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139281 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144865 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130281 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130331 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 80596 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 101005 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 100939 просмотра
Актуальное
Вход на три станции столичного метро планируют ограничить 4 мая

Вход на три станции столичного метро планируют ограничить 4 мая

Киев  •  УНН

 • 12004 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В субботу, 4 мая, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч - "Динамо" (Киев) - "Александрия" (Александрия), после которого возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Об этом сообщает УНН со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

"Завтра, 4 мая, на НСК "Олимпийский" матч -"Динамо"(Киев) - "Александрия" (Александрия). После игры, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - отметили в КП.

Сообщается, что закрытие станций на вход и выход не планируется.

Как сообщал УНН, киевляне просят оставить жетоны в столичном метрополитене.

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