Вход на три станции столичного метро планируют ограничить 4 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В субботу, 4 мая, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч - "Динамо" (Киев) - "Александрия" (Александрия), после которого возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Об этом сообщает УНН со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".
"Завтра, 4 мая, на НСК "Олимпийский" матч -"Динамо"(Киев) - "Александрия" (Александрия). После игры, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - отметили в КП.
Сообщается, что закрытие станций на вход и выход не планируется.
Как сообщал УНН, киевляне просят оставить жетоны в столичном метрополитене.