В Киеве "минировали" цирк: эвакуировали 650 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Киеве поступило анонимное сообщение о заминировании здания цирка. Правоохранителям на время проверки пришлось эвакуировать из здания 650 человек. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции столицы.
Так, в полиции подтвердили факт "заминирования".
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"На место выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции и взрывотехники. Эвакуировали 650 человек", - отметили в пресс-службе.
Детали
По данным правоохранителей, во время проверки здания никаких взрывоопасных веществ или предметов обнаружено не было.
Дополнение
На этой неделе в столице неизвестный сообщил о "заминировании" универмага "Украина".
Кроме того, поступала информация о заминировании Голосеевского районного суда и предприятия на улице Большой Васильковской.