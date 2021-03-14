У Києві “мінували” цирк: евакуювали 650 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі цирку. Правоохоронцям на час перевірки довелося евакуювати з приміщення 650 людей. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції столиці.
Так, у поліції підтвердили факт “замінування”.
Цитата:
“На місце виїжджала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції та вибухотехніки. Евакуювали 650 осіб”, — зазначили в пресслужбі.
Деталі
За даними правоохоронців, під час перевірки будівлі жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів виявлено не було.
Доповнення
Цього тижня в столиці невідомий повідомив про “замінування” універмагу “Україна”.
Окрім того, надходила інформація про замінування Голосіївського районного суду та підприємства на вулиці Великій Васильківській.