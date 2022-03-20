В Киеве метро работает в режиме перевозок
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Киевский метрополитен работает в режиме перевозок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".
Сообщается, что движение по красной линии организовано от ст. "Шулявская" до ст. "Университет". Движение на синей линии от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки".
Движение без остановки на станциях:
* "Майдан Независимости"
* "Площадь Льва Толстого".
Движение на зеленой линии от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи.
Без остановки на станциях:
* "Золотые ворота"
* "Дворец спорта"
* "Кловская"
Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор". Ориентировочный интервал движения 40 минут.
"Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться при необходимости", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что наземный транспорт и метро для перевозок пассажиров будут работать с 8:00 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно будут работать как укрытие.
Дополнение
В Киеве в течение последних нескольких дней возобновили работу 55 мини-рынков и мини-ярмарок.