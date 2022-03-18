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Київ поступово відновлює роботу міні-ринків: запрацювало 55 точок

Київ поступово відновлює роботу міні-ринків: запрацювало 55 точок

Київ • УНН

 • 150294 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Києві протягом останні декількох днів відновили роботу 55 міні-ринків та міні-ярмарків. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми буквально з позавчорашнього дня відновили роботу 55 міні-ринків та міні-ярмарків. Ми продовжуємо відновлювати роботу ринків для того, щоб максимально довести продукти харчування у місця скупчення людей”, - повідомив Поворозник.

Деталі

Він також додав, що місто продовжує працювати в режимі комендантської години та повітряних тривог, що ускладнює процеси логістики та перевезення.

Окрім цього, наразі у Києві відбувається евакуація цивільного населення, зокрема, найбільш вразливих верств населення - дітей, жінок та літніх людей, які проживають на околицях міста.

Доповнення

Від початку вторгнення російської федерації на територію України у Києві загинуло 222 людини. З них 60 цивільних громадян та 4 дитини.

Українські Національні Новини

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