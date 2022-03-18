Киев постепенно возобновляет работу мини-рынков: заработало 55 точек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Киеве в течение последних нескольких дней возобновили работу 55 мини-рынков и мини-ярмарок. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.
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“Мы буквально с позавчерашнего дня возобновили работу 55 мини-рынков и мини-ярмарок. Мы продолжаем восстанавливать работу рынков для того, чтобы максимально довести продукты питания в места скопления людей”, - сообщил Поворозник.
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Он также добавил, что город продолжает работать в режиме комендантского часа и воздушных тревог, что усложняет процессы логистики и перевозки.
Кроме этого, сейчас в Киеве происходит эвакуация гражданского населения, в частности, наиболее уязвимых слоев населения - детей, женщин и пожилых людей, которые проживают на окраинах города.
Дополнение
С начала вторжения Российской Федерации на территорию Украины в Киеве погибло 222 человека. Из них 60 гражданских лиц и 4 ребенка.