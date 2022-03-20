У Києві метро працює у режимі перевезень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Київський метрополітен працює у режимі перевезень.Про це УНН повідомляє з посиланням на КП "Київський метрополітен".
Повідомляється, що рух по червоній лінії організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет". Рух на синій лінії від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки".
Рух без зупинки на станціях:
• "Майдан Незалежності"
• "Площа Льва Толстого".
Рух на зеленій лінії від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі.
Без зупинки на станціях:
• "Золоті ворота"
• "Палац спорту"
• "Кловська"
Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір". Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.
«Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, наголошується, що наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 8:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.
Доповнення
У Києві протягом останні декількох днів відновили роботу 55 міні-ринків та міні-ярмарків.